"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 14 декабря.

В Петрозаводске пройдет заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия (по дополнительной аккредитации).

10.00 – состоится заедание Законодательного Собрания РК.

11.00 – в Кондопоге во Дворце спорта пройдет открытое первенство РК по художественной гимнастике.

15.00 – на ул. Энгельса, 4 состоится заседание Совета при главе РК по содействию развитию гражданского общества и правам человека.

16.00 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31Б пройдет чемпионат и первенство по легкой атлетике в закрытых помещениях (2002 года рождения и старше). С 14 по 16 декабря.

14–29 декабря – в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 состоится Рождественская выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии.

В Музее ИЗО РК (по режиму работы музея) откроется выставка одной иконы "Евангелист Марк".

20.00 – в турнирном зале СШОР №2 на ул. Дзержинского, 26 пройдет закрытие Гран-при по быстрым шахматам (юношеский турнир, 3 этап).