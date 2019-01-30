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Новости. Общество
20:00, 30 Января 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 31 января.

10.30 – в ПетрГУ пройдет встреча Артура Парфенчикова и ректора университета Анатолия Воронина со студентом с ограниченными возможностями здоровья.

11.00 – в главном корпусе ПетрГУ, в Иннопарке глава Карелии примет участие в церемонии награждения лучших студентов и их родителей.

14.15 – в Управлении труда и занятости Карелии на пр. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

14.45 – на пр. Октябрьском, 13 откроется отделение почтовой связи №31 после ремонта.

16.00 – в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 откроется выставка школы кукольного дизайна Любови Малиновской.

17.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а пройдет торжественное открытие чемпионата и первенства СЗФО РФ по боксу среди девочек (13-14 лет), девушек (15-16 лет), юниорок (17-18 лет) и женщин (19-40 лет).

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