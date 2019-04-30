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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 1 мая.
1 мая – Праздник Весны и Труда.
10.00 – на пл. Ленина, пл. Кирова, в Зарецком парке (пойма р. Лососинки возле пл. Кирова) состоится шествие и митинг, посвященные Празднику Весны и Труда.
11.00 – в парке железнодорожников пройдет акция "Чистый Петрозаводск".
14.00 – в сквере И. Молчанова состоится акция "Петрозаводску -100 тысяч деревьев".
18.00 – в Центре социальных инициатив на ул. Красной, 10 пройдет турнир по танцевальному спорту "Чемпионат и Первенство Республики Карелия", "Первенство Северо-Западного Федерального округа".
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