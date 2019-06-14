"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 15 июня.

10.00 – в д. Киндасово пройдет международный сельский фестиваль юмора "Киндасово – 34". Начало в 12.00.

10.00 – на стадионе "Спартак" состоится первенство РК по пляжному волейболу среди юношей.

11.00 – на ул. Гвардейской, 60 пройдет серия республиканских турниров по пляжному волейболу в формате МИКСТ. Награждение в 19.00.

11.00 – в Сортавале состоится международный песенный праздник.

12.00 – в с. Винницы делегация из Карелии примет участие в областном празднике вепсской культуры "Древо жизни".