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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 20 июня.
10.00 – состоится заседание Законодательного собрания РК.
14.15 – в Управлении труда и занятости РК на пр. Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.
15.00 – в Доме бокса им. Л. Левина на ул. Шотмана, 38а состоится межрегиональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина. Торжественное открытие в 17.00.
16.00 – на Набережной Онежского озера у Ротонды пройдет акция "От имени города…", посвящённая Дню молодёжи.
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