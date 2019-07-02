"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 3 июля.

3 июля – День ГИБДД России.



2-6 июля – в Сортавальском р-не, п. Хелюля пройдет Кубок Карелии по спортивному ориентированию. Начало в 14.00.



10.00 – в Суоярви пройдет мероприятие, посвященное открытию памятника пожарным и вручению пожарной автомашины Пожарной части № 42

14.00 – в клубе "12 футов" на ул. Кирова, 8Б состоится республиканский фестиваль "Инваспорт на берегах Онего" по бильярду.

14.00 – в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Олонце на ул. Урицкого, 4а пройдет концерт православной духовной и академической хоровой музыки хора "Александр Невский" из Санкт-Петербурга.

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится презентация молодёжного межнационального музыкального проекта "Z-session".