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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 11 июля.
10.00 – в Национальной библиотеке Карелии на ул. Пушкинской, 5 состоится круглый стол "Обмен опытом реформирования социальных услуг детских интернатных учреждений в Карелии и Республике Молдова".
10.00 – на ул. Зайцева, 57а пройдет методический семинар с негосударственными поставщиками социальных услуг.
11.00 – на ул. Антикайнена, 1а состоится заседание штаба по газификации Карелии.
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