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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 11 августа.
11 августа – День строителя.
9-11 августа – в Сортавальском районе в горном парке "Рускеала" пройдет музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony".
10-11 августа – в 12.00 и в 18.00 на стадионе "Юность" состоится чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.
11.00 – на стадионе "Спартак" пройдут республиканские соревнования по футболу, посвященные памяти футбольной команды "Пахтакор" Узбекистана.
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