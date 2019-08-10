"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 11 августа.

11 августа – День строителя.



9-11 августа – в Сортавальском районе в горном парке "Рускеала" пройдет музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony".



10-11 августа – в 12.00 и в 18.00 на стадионе "Юность" состоится чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.



11.00 – на стадионе "Спартак" пройдут республиканские соревнования по футболу, посвященные памяти футбольной команды "Пахтакор" Узбекистана.