"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 15 августа.

14.30-21.00 – состоится городская акция по сбору ртутьсодержащих отходов "Экомобиль".

16.00 – на стадионе пройдет открытый кубок Петрозаводска по легкой атлетике.

17.00 – на Онежской набережной (в своре пр. Ленина) состоится всероссийская акция "Хоровод мира", посвящённая Международному дню коренных народов.



18.00 – во дворе ПетрГУ на ул. Пушкинской, 17 пройдут дни литовской культуры в рамках фестивального движения "Аромат национальной кухни".



18.00-20.00 – в ТЦ "Весна" на ул. Чапаева, 45 состоится благотворительная акция "Добрый шкаф", приуроченная к началу нового учебного года.



18.15 – на стадионе "Юность" состоится чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.