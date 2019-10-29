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Новости. Общество
20:00, 29 Октября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 30 октября.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

30 октября-1 ноября – пройдет первая международная творческая Лаборатория "Музыкальная МеТЛа".

9.30 – в спа-отеле "Карелия" на наб. Гюллинга, 2 состоится обучающий семинар АО "Корпорация "МСП" и АО "МСП Банк" по мерам поддержки для предпринимателей.

10.45 – на Зарецком кладбище пройдет акция, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.

11.00 – в Видлице откроется современный инновационный питомник по выращиванию лесных культур.

12.00 – в Красном Бору состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, с участием НКО Петрозаводска.

14.00 – пройдет заседание правительства Карелии:

1. о проекте бюджета Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
2. о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
3. об основных направлениях долговой политики Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (пр. Ленина, 19, зал заседаний).

15.00 – в администрации Петрозаводска состоится заседание координационного совета по делам инвалидов при мэре города.

15.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 откроется выставка "Секреты бабушкиного чердака".

16.00 – в Национальном музее Карелии откроется выставка "Эпос. Театр. Время (Из истории петрозаводских театров. XX век)".

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