"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 22 февраля.

22-24 февраля в 12.00 в Академическом лицее на Березовой аллее, 23 состоится межрегиональный молодёжный сбор лидерских активов "В центре внимания".



10.00 – у мемориала "Вечный огонь" на пл. Ленина состоится агитпробег, посвящённый Дню защитника Отечества.



10.00 – на Кургане пройдут региональные соревнования по кюккя.

10.00 – в Интерпоселке в Олонецком районе состоятся торжественные мероприятия по случаю юбилея Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Глава Карелии примет участие в мероприятиях, а после совершит рабочую поездку в п. Рыбрека Прионежского района.



13.30 – в Акватике пройдет чемпионат и первенство Карелии: степ, аэробика, хип-хоп, хип-хоп.

17.00 – в доме "Кантеле" на пр. К. Маркса, 6 состоится концертная программа солисток Татьяны Перонь и Ирины Поповой "Ностальжи".