"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 3 марта.

12.00 – в администрации Петрозаводска состоится торжественное вручение медалей 75-летия Победы.

14.30 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 пройдет муниципальный фестиваль творческих проектов по учебному курсу ОРКСЭ "Загляните в семейный альбом…".

17.00 – в администрации Петрозаводска состоится "круглый стол" по строительству на карьере детского сада.



18.00 – в Кондопожском р-не на оз. Сандал пройдет международный кайт-супер-марафон "ТрансОнего 2020" – чемпионат мира по сноукайтингу. 7 марта закрытие в 20.00.



18.00-20.00 – в ТЦ "Добрыня" на ул. Ровио, 11 состоится благотворительная акция "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.