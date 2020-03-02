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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 02 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 3 марта.

12.00 – в администрации Петрозаводска состоится торжественное вручение медалей 75-летия Победы.

14.30 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 пройдет муниципальный фестиваль творческих проектов по учебному курсу ОРКСЭ "Загляните в семейный альбом…".

17.00 – в администрации Петрозаводска состоится "круглый стол" по строительству на карьере детского сада. 

18.00 – в Кондопожском р-не на оз. Сандал пройдет международный кайт-супер-марафон "ТрансОнего 2020" – чемпионат мира по сноукайтингу. 7 марта закрытие в 20.00.

18.00-20.00 – в ТЦ "Добрыня" на ул. Ровио, 11 состоится благотворительная акция "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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