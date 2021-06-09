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Какие специалисты из Карелии имеют больше всего шансов найти «теплое местечко» - работу на юге

Новости. Общество
10:35, 10 Июня 2021
фото: pixabay

Агентство по поиску работы и персонала HeadHunter опубликовало результаты исследования, сколько жителей Карелии хотели бы переехать в регионы Южного федерального округа ради новой работы, и какие у них шансы трудоустроиться.

Проще всего найти работу в сферах «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостиницы и рестораны» — там сосредоточено больше всего вакансий с возможностью релокации в ЮФО.

Диапазон средних предлагаемых зарплат составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. В подавляющем числе вакансий работодатели юга России готовы компенсировать специалистам не только затраты на релокацию, но и оплатить перемещение семьи и помочь с бытовыми вопросами.

Из числа жителей Карелии, ищущих работу, переселиться на юг намерены 23% соискателей. Кто эти люди, показали результаты исследования.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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Комментарии

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врунофф
2021-06-10 10:48:22
А как же борьба за северные льготы ?
Гость
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