Какие специалисты из Карелии имеют больше всего шансов найти «теплое местечко» - работу на юге

Агентство по поиску работы и персонала HeadHunter опубликовало результаты исследования, сколько жителей Карелии хотели бы переехать в регионы Южного федерального округа ради новой работы, и какие у них шансы трудоустроиться.

Проще всего найти работу в сферах «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостиницы и рестораны» — там сосредоточено больше всего вакансий с возможностью релокации в ЮФО.

Диапазон средних предлагаемых зарплат составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. В подавляющем числе вакансий работодатели юга России готовы компенсировать специалистам не только затраты на релокацию, но и оплатить перемещение семьи и помочь с бытовыми вопросами.

Из числа жителей Карелии, ищущих работу, переселиться на юг намерены 23% соискателей. Кто эти люди, показали результаты исследования. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».