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Новости. Экономика
14:23, 25 Января 2019

Какие задачи решают таможенные представители

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Для транспортировки продукции через границу требуется произвести оформление существенного количества документации.

Частые задержки, возникающие при этом процессе, связанны с неправильным оформлением бумаг. Это могут быть ошибки, неполный объём или несоблюдение сроков подачи документации.

Многие организации, пользующиеся услугами транспортных компаний, стараются оформлять бумаги самостоятельно, но ускорить и упростить процесс сможет официальный таможенный брокер официальный таможенный брокер. Стоит отметить, что расходы на услуги таких специалистов менее высокие, чем затраты на обучение и содержание собственного персонала. К тому же таможенный брокер несёт полную ответственность за проделанную работу.

Неподготовленным людям будет непросто разобраться в своде законов, поэтому для этого нужны специалисты. Ведь часто появляются обновления и дополнения, которые вносят неясность в трактовку разных статей. В итоге, многие организации могут столкнуться со срывом договоренностей, пересмотров поставок и разными неприятностями. Кроме того, поручая оформление всей необходимой документации специалистам, можно избежать различных инцидентов.

В принципе, таможенные представители выступают в качестве посредников между клиентом и органами таможни. Такие специалисты имеют много опыта ведения дел, поэтому способны справиться с любыми поставленными задачами, которые обязательно возникают при оформлении документации. Кроме этого брокеры оказывают дополнительные услуги, связанные с привлечением экспертов, сотрудничать с центрами сертификации и так далее.

Если говорить про обязанности таможенных специалистов, в сферу их деятельности входит:

- Оформление всех необходимых документов;

- Консультирование по разным вопросам, касающимся таможни;

- Оформление сертификатов на продукцию, ввозимую в страну;

- Представление интересов заказчиков при взаимодействии с органами таможни;

- Оптимизация затрат при оформлении документации;

- Оперативность проведения проверки и прочие услуги.

Деятельность брокеров не связана с определенным типом транспорта. Специалисты могут обслужить разные категории грузов.

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