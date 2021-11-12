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Какие законы в России вступят в силу в январе, рассказал спикер Госдумы

Новости. Общество
23:45, 25 Декабря 2021
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о значимых законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года, сообщают РИА Новости.

Так, вырастет количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это станет возможным благодаря изменению порядка расчета среднедушевого дохода. Ранее брался показатель на II квартал предыдущего года, а после изменения закона — на год обращения за выплатой. Кроме того, вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для ребенка, сообщают РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Увеличится и размер материнского капитала. Исходя из новых норм закона, его будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Уточняется, что размер выплаты будут пересматривать ежегодно 1 февраля.

Также граждане теперь смогут получать информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ.

Кроме того, по новым законам страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. На соцдоплаты писать заявление также не потребуется.

С начала 2022 года в России начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.

Вводятся новые меры для снижения закредитованности населения. Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями.

Среди других новых норм — налоговый вычет на спорт. Государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Добавляется, что применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Начиная с нового года зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей будут обязаны открыть свой филиал, представительство или уполномоченное юрлицо на территории России.

С января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии. Как указано, эта мера обеспечит содержание животных в надлежащих условиях.

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