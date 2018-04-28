09:48, 28 Апреля 2018
Какие зарплаты получали разные категории бюджетников в Карелии в I квартале, рассказали статистики
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Карелиястат опубликовал официальные данные о средней заработной плате работников бюджетных учреждений всех сфер деятельности за I квартал 2018 года.
Зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование составила, в среднем, по Карелии 66 844 рубля, среднего медицинского персонала – 34 680 рублей, младшего медицинского персонала – 32 808 рублей.
Сколько, согласно официальным данным, получали педагоги, социальные работники и работники культуры, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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