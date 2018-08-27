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Новости. Общество
18:00, 27 Августа 2018

Каким должен быть букет на День знаний, рассказали эксперты

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Букет для учителя на 1 сентября лучше выбирать из сезонных цветов, он не должен быть слишком большим. Удачным решением будет большая корзина цветов от всего класса.

Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

В этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников (в том числе в Петрозаводске) учебный год начнется 3 сентября, в понедельник.

"Яркий, в меру пестрый букет с преобладанием сезонных цветов, таких как астры и хризантемы, будет самым правильным выбором, ведь в букетном этикете очень важна сезонность. Самым простым решением, конечно, будет подарить розы, но розы дарят в течение всего года, их уместно принести на свадьбу, а вот День знаний бывает только 1 сентября. У этого праздника своя, совершенно особая атмосфера", — рассказала РИА Новости эксперт по этикету Элеонора Басманова.

По ее словам, модные цветочно-фруктовые композиции лучше дарить на День учителя, поскольку это "уже более выраженный подарок".

Универсальными цветами букета для молодых учителей являются бледно-розовый, светло-зеленый и все кремовые оттенки, говорит эксперт. Выбирая букет для учителя более зрелого возраста, стоит остановиться на композиции контрастных оттенков с преобладанием желтых и оранжевых цветов, а вот белый цвет — под запретом.

"По старинной традиции цветочного этикета, белые и фиолетовые цветы были траурными, их приносили на похороны", — пояснила Басманова.

Она также отметила, что грамотный флорист поможет составить букет исходя как из эстетических предпочтений заказчика, так и тонкостей цветочного этикета. Впрочем, сами флористы считают, что к букету на 1 сентября не стоит подходить слишком серьезно.

"Соблюдение этикета важно при подготовке и проведении больших светских мероприятий, когда так или иначе интерпретироваться может каждая деталь, а к букету для учителя такие жесткие требования предъявлять не стоит — главное, чтобы было стильно и со вкусом. Красивая креативная композиция, отличающаяся от общей массы букетов за 500 рублей, а таких на линейке будет процентов 70, выделит вашего ребенка из толпы, учитель обязательно обратит на это внимание, и уже будет в любом случае, хотим мы или нет, другое отношение к ребенку", — говорит руководитель студии цветов и декора Владислав Маляров.

Он отметил, что с каждым годом количество родителей, которые заказывают у флористов креативные букеты, чтобы удивить учителя, увеличивается, хотя большинство по-прежнему делает выбор в пользу традиционных форм и цветов.

"Можно добавить и розы, если это сборный букет, для фактуры, можно георгины и гладиолусы. Для учителя-мужчины — более сдержанная цветовая гамма, можно добавить каллы или даже артишок, сделать букет брутальнее, например, перевязать бечевкой", — рассказал Маляров.

При этом следует помнить, что букет не должен быть слишком большим.

"Иногда мы даже отговариваем клиентов от покупки больших дорогих букетов на 1 сентября, ведь дело не в прибыли, а в том, что ребенку нужно будет держать его на протяжении всей торжественной линейки. Поэтому мы стараемся делать букеты более компактными, воздушными, чтобы ребенку было не тяжело", — пояснил флорист.

По его словам, 1 тысяча рублей — это средняя цена стандартного букета.

"В моей практике самый дорогой букет у нас стоил порядка 23 тысяч рублей, это была корзина с цветами от всего класса. Родительский комитет принял такое решение, чтобы не дарить кучу маленьких букетов, они все организовались и заказали большую шикарную корзину цветов от всего класса. Между прочим, это даже очень хороший вариант, учителю не надо будет задумываться о вазах или о том, как забрать цветы домой, корзина с цветами будет стоять долго и радовать своим видом", — советует Маляров.

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