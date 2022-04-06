Каким источникам информации вы больше доверяете? (ОПРОС)

Интересуемся у читателей, какими источниками они пользуются для получения новостной информации.

Сегодня, в век высокий технологий, когда в арсенале большинства не только телевизор с двумя каналами, но также интернет и спутниковая связь, появилась возможность получать новости отовсюду.

Каким-то источникам информации мы доверяем меньше, каким-то — больше.

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