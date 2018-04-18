Каким торговым и спортцентрам Петрозаводска грозит закрытие?

В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Об этом заявил заместитель начальника управления МЧС по Карелии Александр Овчинников после ведомственного совещания, посвященного итогам проверки торговых и спортивных центров в Карелии, проведенных после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Я не исключаю, есть вероятность, что будет принято решение судебными органами (о закрытии ТЦ – "Столица на Онего"). Мы провели проверку ряда объектов. На данных объектах были выявлены нарушения. А на ряде (объектов), по нашему мнению, создана угроза жизни людей, которые будут находиться в этих помещениях, в случае возникновения пожара", - пояснил Овчинников.

Какие ТЦ ждут решения прокуратуры, читайте здесь.