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Новости. Общество
15:50, 18 Апреля 2018

Каким торговым и спортцентрам Петрозаводска грозит закрытие?

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В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Об этом заявил заместитель начальника управления МЧС по Карелии Александр Овчинников после ведомственного совещания, посвященного итогам проверки торговых и спортивных центров в Карелии, проведенных после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Я не исключаю, есть вероятность, что будет принято решение судебными органами (о закрытии ТЦ – "Столица на Онего"). Мы провели проверку ряда объектов. На данных объектах были выявлены нарушения. А на ряде (объектов), по нашему мнению, создана угроза жизни людей, которые будут находиться в этих помещениях, в случае возникновения пожара", - пояснил Овчинников.

Какие ТЦ ждут решения прокуратуры, читайте здесь.

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Комментарии

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David
2018-04-18 15:54:50
А раньше ЧЁ, не знали???
Гость
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Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.
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