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Новости. Политика
16:29, 20 Февраля 2018

Какими будут результаты президентских выборов в Карелии?

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Региональная интрига существует, считает политолог Олег Реут.

- Три с половиной недели остаются до дня голосования на президентских выборах. Некоторые эксперты обоснованно называют настоящую кампанию, пожалуй, самой скучной и неинтересной в современной истории России. При общем запросе на легитимность, прозрачность и внутреннюю насыщенность электоральные процессы протекают в какой-то параллельной по отношению к актуальным общественно-политическим проблемам реальности.

В приложении к ситуации в Петрозаводске довольно сложно делать какие-либо прогнозные оценки. Хотя, с другой стороны, абсолютно нет оснований безоговорочно заявлять, что в республиканской столице Путин без видимых проблем наберёт 60%-65%. Достаточно вспомнить, что шесть лет назад и Михаил Прохоров (12,2%), и Сергей Миронов (6,2%) смогли показать в Карелии четвёртые результаты по стране. Открытыми остаются вопросы о перераспределении прохоровского электората в направлении, например, Ксении Собчак, а мироновского – в пользу Владимира Путина и Павла Грудинина, пишет Олег Реут.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тамара
2018-02-20 18:21:36
Нормальные люди понятно за кого проголосуют, зомбированные телеком:-то же понятно за кого....выбор из двух человек не велик ,конечно,но найдутся идиоты ,простите,которые за "клоуна Кремля " ещё голоса отдадут....
YellowSubmarine
2018-02-20 16:39:17
Кого этот вопрос может волновать в масштабах страны, если численность населения всей РК чуть больше, чем Муниципальных образований Приморского района Санкт-Петербурга?!
Извините!!!
Олег Реут
2018-02-20 18:41:48
Суть – в сравнении российских регионов между собой. Каждая территория характеризуется определённым набором элементов, вместе формирующих региональный политический режим. Поэтому и имеет место межрегиональная конкуренция и за явку, и за продемонстрированные результаты голосования. Они указывают на то, как управленческая команда справляется с социально-политическими вызовами – общими для страны, но своеобразными для каждого региона.
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