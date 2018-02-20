Какими будут результаты президентских выборов в Карелии?

Региональная интрига существует, считает политолог Олег Реут.

- Три с половиной недели остаются до дня голосования на президентских выборах. Некоторые эксперты обоснованно называют настоящую кампанию, пожалуй, самой скучной и неинтересной в современной истории России. При общем запросе на легитимность, прозрачность и внутреннюю насыщенность электоральные процессы протекают в какой-то параллельной по отношению к актуальным общественно-политическим проблемам реальности.

В приложении к ситуации в Петрозаводске довольно сложно делать какие-либо прогнозные оценки. Хотя, с другой стороны, абсолютно нет оснований безоговорочно заявлять, что в республиканской столице Путин без видимых проблем наберёт 60%-65%. Достаточно вспомнить, что шесть лет назад и Михаил Прохоров (12,2%), и Сергей Миронов (6,2%) смогли показать в Карелии четвёртые результаты по стране. Открытыми остаются вопросы о перераспределении прохоровского электората в направлении, например, Ксении Собчак, а мироновского – в пользу Владимира Путина и Павла Грудинина, пишет Олег Реут.

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