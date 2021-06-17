Обвиняемый в оскорблении следователя ФСБ гражданский активист из Петрозаводска потребовал в суде разъяснить суть предъявленных ему обвинений.

В мировом суде Петрозаводска 18 июня состоялось заседание по уголовному делу гражданского активиста Алексея Чеснокова, которому инкриминируется оскорбление представителя власти. На заседание явился потерпевший – следователь Управления ФСБ по Республике Карелия Алексей Репников, которого, как утверждает гособвинение, и оскорбил гражданский активист в своем комментарии в социальной сети Facebook. Однако до судебного разбирательства дело на этом заседании так и дошло.

Сперва сторона защиты заявила два ходатайства, касавшиеся законности рассмотрения дела Чеснокова в мировом суде и возвращения обвинительного заключения следственным органам, поскольку у гражданского активиста и его адвоката Наталии Черновой возникли претензии к тексту этого документа и законности проведения обыска в квартире, где, по версии следствия, было совершено преступление. Вопрос о законности проведения этого обыска должен рассмотреть Верховный суд Карелии в начале июля.

Затем Алексей Чесноков попросил представителя прокуратуры разъяснить ему суть предъявленного обвинения. В частности, гражданский активист выразил недоумение по поводу утверждений стороны гособвинения о личном неприязненном отношении Чеснокова к сотрудникам ФСБ. «Какое личное неприязненное отношение? Я его впервые вижу», – сказал подсудимый.

В итоге представитель гособвинения попросила отложить заседание на 25 июня.

Напомним, формальным поводом для возбуждения уголовного дела против Алексея Чеснокова послужил комментарий в социальной сети Facebook, размещенный на странице жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой (Павлючени), которая в конце декабря 2019 года была признана 2-м Западным окружным военным судом виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Как следует из дела Чеснокова, инкриминируемый ему комментарий был якобы размещен на странице Екатерины Мурановой (Павлючени) 9 октября 2019 года, когда жительница Медвежьегорска еще находилась под следствием. В комментарии следователь, занимавшийся делом Екатерины Мурановой (Павлючени), был назван неприличным словом из уголовного жаргона, а этим следователем оказался подполковник ФСБ.

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