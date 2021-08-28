Какое озеро в Карелии больше загрязнено: Ладожское или Онежское?

Эксперт в области экологической безопасности Сергей Пластинин рассказал о главных угрозах, которые стоят перед природой Карелии.

В интервью "Столице на Онего" эксперт поделился мнением о том, какое озеро в Карелии более загрязнено: Ладожское или Онежкое.

- В Онежском озере есть локальные места загрязнения. Это Петрозаводская губа – за счет ливневых вод: 37 выпусков. Это Кондопожская губа: за счет деятельности целлюлозно-бумажного комбината. Это большой Повенецкий залив за счет деятельности жилищно-коммунального хозяйства: Повенец, Пиндуши и Медвежьегорск. Вот три наиболее загрязненных места, которые мы на Онежском озере видим.

Ладога загрязнена все-таки больше. За счет целлюлозно-бумажной промышленности Ленинградской области и Карелии. Это Сясьский ЦБК и Питкярантский ЦЗ. Были заводы еще в Ляскеля и в Харлу, но они на протяжении более чем 15 лет не работают. Но крупные Питкярантский и Сясьский целлюлозные заводы дают достаточно большое количество сточных вод - в совокупности более 25 млн кубических метров в год.

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