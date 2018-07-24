Какой будет погода в августе, рассказали в Гидрометцентре

На большей части европейской территории России температура воздуха в августе будет выше нормы.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, жаркая и солнечная погода, которая придет в центр страны в середине этой недели с дневной температурой выше +30 градусов, плавно перейдет и в последний летний месяц.

"Краткосрочный прогноз на пять дней у нас составляет вероятность в 95 процентов, долгосрочный - 75-78 процентов, - уточняет Вильфанд. - То есть по всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным".

При этом осадков будет уже не так много, как в июле, который считается самым дождливым месяцем в году.

Впрочем, Вильфанд уточняет, что на сегодняшний день в средней полосе осадков выпало в пределах нормы. "Дожди летом имеют ливневый характер, то есть стремительно начинаются и быстро проходят, а не заряжают на целый день", - добавил Вильфанд.

На азиатской территории России, к которой относятся Дальний Восток, Урал и Сибирь, август тоже будет теплым, но характер погоды обещает быть более изменчивым, уточнил синоптик.