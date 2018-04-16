Какой будет погода во вторник в Карелии, рассказали синоптики

Завтра, 17 апреля, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до +13.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможны небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточный, юго-восточный слабый, днем северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -6 градусов по Цельсию. Днем +5, +10, местами до +13.

В Петрозаводске преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Температура ночью -1, +1, а днем +9, +11 градусов.