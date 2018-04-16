Какой будет погода во вторник в Карелии, рассказали синоптики

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Завтра, 17 апреля, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до +13.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможны небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью восточный, юго-восточный слабый, днем северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -6 градусов по Цельсию. Днем +5, +10, местами до +13.
В Петрозаводске преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.
Температура ночью -1, +1, а днем +9, +11 градусов.
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