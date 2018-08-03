Какой будет суббота в Карелии, рассказали синоптики

Завтра, 4 августа, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +25 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер восточных направлений, на юге ночью южный, юго-западный, днем западный умеренный; во время грозы ветер усилится.

Температура воздуха ночью +14, +19, на севере +10, +15 градусов по Цельсию. Днем +20, +25, на севере +14, +19.

В Петрозаводске кратковременный дождь, временами ливневый, гроза.

Температура ночью +16, +18, а днем +22, +24 градуса.