Какой должна быть папка для меню

Многие собственники ресторана понимают, что успех зависит именно от деталей.

Посетители активно обращают внимание на детали. Важно, чтобы концепция была ярко выраженной и просматривалась в каждой мелочи. В том числе это касается и папки меню. На папку обращает внимание каждый гость заведения общественного питания. Именно поэтому к проработке оформления стоит подойти ответственно и внимательно. Разработкой и изготовлением папок для ресторана занимается сервис www.remenu.ru/papki.html.

Компания ReMenu специализируется именно на дизайне и производстве специфической полиграфии для нужд ресторанов и клубов, баров и кафе. В этом случае можно рассчитывать на высокий порог креативности и качественный результат. Папки для меню могут быть выполнены из любых материалов. Ограничений для полета фантазии не существует. Это может быть кожа или экокожа, ее заменитель, текстурная или дизайнерская бумага, а также ламинированная, украшенная цветной печатью. Кроме того, можно в работе использовать дерево, ткань, пластик или даже металл.

Профессионалы сервиса готовы реализовать любой проект, даже исключительно сложный. При этом личные предпочтение клиента будут учтены максимально. Вариант можно найти на любой бюджет. Дизайнеры сервиса помогут создать идеальный эскиз, который вписывается в концепт и сразу привлекает внимание. Они помогут и советом, и делом.

Папка для меню вполне может стать «изюминкой» и «фишкой» заведения. Главное - достаточно времени и внимания уделить вопросу. Какой обязана быть любая папка для меню? Прежде всего ей должны быть присущи следующие характеристики:

Устойчивость к износу. Важно помнить, что за день меню будет «ходить» из рук в руки. Необходимо исключить появление потертостей и прочих «неприглядностей» в краткосрочном промежутке времени;

Устойчивость к воздействию влаги. Не исключено, что таковая будет случайно попадать на его поверхность. Иногда гости ресторана оставляют меню и оно оказывается залитым жидкостью;

Практичность. Хорошо. Если меню легко можно привести в порядок. При помощи простых манипуляций;

Высокий порог эстетичности. Это про статус и имидж заведения. В приоритете эксклюзивные и брендированные решения;

Удобство эксплуатации. Важно, чтобы папка дополняла, а не мешала знакомиться с содержимым меню.