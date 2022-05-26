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Какой дом выбрать: монолитный, кирпичный или панельный

Новости. Общество
16:50, 26 Мая 2022

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Покупка жилья требует взвешенных решений. Сегодня различают три основных варианта строительства: панельное, кирпичное или монолитное.

Монолитный дом

Это конструкция, возведенная способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и соединений.

Уже от одного слова «монолит» веет надежностью. Чем привлекают людей квартиры в домах, возведенных по этой методике?

Для начала выделим сильные стороны монолитного строительства:
Расчётный срок службы достигает 150 лет, такие дома более прочные и сейсмоустойчивые. При возведении такого дома нередко вместо межкомнатных стен используются несущие колонны — и вы можете самостоятельно планировать внутреннее пространство.

Технология строительства такова, что стены получаются ровными даже при черновой отделке, и вам будет проще делать ремонт. При аварии систем отопления или водоснабжения не пострадают соседи снизу — монолитные полы не дадут воде просочиться.

Кирпичные здания



Считается, что жить в кирпичном доме наиболее безопасно с точки зрения экологии. Особенно если для строительства использовался керамический кирпич — он впитывает и отдает влагу, предотвращая появление плесени и грибков.

В кирпичном доме тепло зимой и не жарко летом. Срок эксплуатации, как и при монолитном домостроении — до 150 лет. Проектировать расположение комнат можно без оглядки на типовые решения.

Шумоизоляция — среди всех возможных вариантов у кирпича самые высокие показатели. Однако и у квартиры в кирпичном доме есть недостатки:
— длительный срок строительства
— цена: при возведении такого дома используется ручной труд, что не может не сказаться на стоимости жилья.

Панельное строительство

В сравнении с монолитными и кирпичными зданиями, основными преимуществами квартиры в панельном доме являются:
относительно невысокая цена, которая объясняется низкой себестоимостью материалов и возможностью механизировать труд. Как и в монолитных домах, первичный ремонт не требует особых усилий. По остальным параметрам квартиры в панельном доме, увы, проигрывают.

Баренц Групп в настоящее время занимается строительством жилого дома «Onegin» и жилого квартала «TALOJARVI город у воды» оба объекта монолитные.

«TALOJARVI город у воды», расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Район с полностью развитой инфраструктурой:

— большой парк в центре
— обустроенная набережная
— велодорожки
— детские площадки для детей разных возрастов
— места для отдыха и развлечений
— скейт — парк
— баскетбольная и спортивные площадки
— множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха.

Жилой дом «Onegin» расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.

https://go.2gis.com/gpbwp

Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг и панорамные виды на Онежское озеро практически из каждой квартиры.

— Рядом Державинский лицей
— Набережная и парк
— Поликлиника
— Парки и скверы
— Школы и детские сады в шаговой доступности
— Остановки общественного транспорта

Подробную информацию по данным комплексам вы можете получить у специалистов Баренц Групп по телефону 331-331 или на сайте barenz.group

 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН» Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042. Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

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