Петрозаводские коммунальщики рассказали, какой путь проходит вода, прежде чем попасть в дома горожан

Каждый день тысячи петрозаводчан открывают кран не задумываясь, какой путь проделала вода, прежде чем поступить в их дома. В «ПКС – Водоканал» рассказали, как обеспечивают соответствие воды санитарным нормам.

Через водозаборные очистные сооружения (ВОС) Петрозаводска ежедневно проходит около 80 тысяч кубометров воды из Петрозаводской губы Онежского озера. Прежде чем попасть в дома жителей, вода проходит несколько этапов очистки и обеззараживания, что обеспечивает её безопасность и соответствие санитарным нормам.

Сначала забранная из озера вода проходит сквозь сороудерживающие сетки. Далее она направляется на первую ступень очистки — в контактную камеру, на барабанные сетки, где происходит удаление планктона. Под барабанными сетками находится смеситель коридорного типа, где происходит смешивание со специальными реагентами.

Следующий этап — контактные осветлители, в которых вода проходит фильтрацию через слой дробленого гранита, что позволяет эффективно удалять гидроокись алюминия, образованную в результате гидролиза после добавления в контактной камере коагулянта для поглощения гумуса — растворенного в воде загрязнения, который обуславливает «цветность» воды.

После чего вода направляется на вторую ступень очистки, в скорые фильтры, где проходит фильтрование через слои дробленного габбро-диабаза и дробленого шунгизита. Задача скорых фильтров — задержка оставшейся гидроокиси алюминия и доведения показателя воды по цветности до требований норм.

Финальным этапом является обеззараживание. На нем в воду добавляется раствор гипохлорита натрия (NaOCl) в строго контролируемых дозах. NaOCl — это раствор, который получают с помощью электрохимической реакции с раствора поваренной соли. Применение раствора NaOCl является основным методом обеззараживания. Для дополнительной гарантии безопасности применяются современные установки ультрафиолетового обеззараживания (УФО), уничтожающие микроорганизмы без применения агрессивных химических веществ.

Группа компаний «РКС — Петрозаводск» напоминает, что очистка воды — это сложный и непрерывный процесс, требующий не только применения современных технологий, но и высокой ответственности. Сотрудники «ПКС — Водоканал» ежедневно контролируют качество воды на всех этапах, чтобы петрозаводчане были уверены в её безопасности.