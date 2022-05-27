«Какую милость увидела»: чайка вывела птенцов на парковке в центре Петрозаводска (ФОТО)

В гнезде, свитом на парковке у торгового центра в центре Петрозаводска, появились птенцы.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появились фото с парковки, расположенной рядом с гипермаркетом «Магнит» в центре города. Там чайки, устроившие гнездо прямо рядом с автомобилями, вывели птенцов.

«Я думаю, все уже слышали про чайку, которая сделала гнездо прямо у гипермаркета. Сегодня ехала мимо и вот какую милость увидела», — рассказала о своей находке автор фото.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала о чайке, свившей гнездо в самом центре Петрозаводска.