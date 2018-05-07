Какую погоду ждать завтра в Карелии, рассказали синоптики

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Во вторник, 8 мая, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем до +16 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди; днем без осадков.
Ветер северо-западный, северный. Ночью на юге – юго-западный, западный умеренный. На севере возможно усиление ветра.
Температура воздуха ночью +3, +8, местами до -1. Днем +8, +13, местами до +16 градусов.
В Петрозаводске переменная облачность. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем без осадков.
Температура ночью +5, +7, а днем +12, +14 градусов.
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