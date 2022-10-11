Какую помощь оказывают в травмпункте БСМП Петрозаводска?

В Травматологическом пункте БСМП Петрозаводска обращаются пациенты не только для оказания неотложной помощи.

В травмпункте сегодня принимают людей с заболеваниями, коррекция которых не требует нахождения в круглосуточном травматологическом стационаре. Это выходит за рамки основной функции травмпункта, но удобно для пациентов. Они получают квалифицированную медицинскую помощь и уходят домой.

Кроме того, врачи травмпункта работают в тесной взаимосвязи со стационаром в БСМП.

«Безусловно, в сложных случаях травмированные больные направляются в стационар. То, что два отделения: травмпункт и травматологическое отделение — относятся к нашей больнице, значительно упрощает работу врачей, позволяя трудиться им в обоих подразделениях, сохраняя при этом принцип преемственности и оказание квалифицированной помощи пациентам», — считает главный врач БСМП Наталья Алонцева.

Подробнее о травмпункте, который работает круглосуточно, читайте здесь.