Какую зарплату будут получать чиновники из Карелии, командированные в регионы, где идет спецоперация

Глава Карелии, работники органов власти и госучреждений республики будут получать двойную зарплату во время командировок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом говорится в постановлении правительства республики от 25 октября 2022 года.

«Денежное вознаграждение (денежное содержание), заработная плата выплачиваются в двойном размере», — сказано в документе.

Кроме того, согласно постановлению, командированным положены суточные в размере 8480 рублей.

Работодателям, которые отправляют своих работников в такие командировки, разрешается также «выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».