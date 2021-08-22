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«Калашников» выпустил «умное ружье» для смартфона

Новости. Общество
22:30, 23 Августа 2021
фото: Владислав Шатило / РБК

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Смарт-ружье может синхронизироваться с мобильными устройствами и обучать стреляющего; на нем установлен процессор со счетчиком выстрелов, часами, компасом и видеозаписью.

Концерн «Калашников» выпустил серийную версию новейшего смарт-ружья MP-155 Ultima, которое синхронизируется с мобильными устройствами и способно обучать стреляющего. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«За прошедший год был кардинально переработан бортовой ПК — теперь он на системе Android. Дизайн был также адаптирован под возможность использовать ружье с отделяемым прикладом — только с пистолетной рукояткой», — уточняется в сообщении.

Впервые «Калашников» показал МР155 Ultima год назад на форуме «Армия-2020». Изделие с футуристичным дизайном разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. Главная особенность ружья — способность обучать своего владельца. Бортовой ПК оснащен цифровым дисплеем, счетчиком выстрелов, часами, компасом, секундомером, таймером и индикатором остатка патронов. Ранее компания также указывала, что на процессор ружья можно поставить видеозапись.

МР155 Ultima имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. Внешние элементы ружья выполнены из авиационного алюминиевого сплава и высокотехнологичных полимеров. Модель использует патрон 12/70, емкость магазина — семь патронов (+1). Длина ствола — 510 мм, длина всего оружия — 810/1020 мм, вес — 4,2 кг.

Стоимость «умного» ружья — 130 тыс. рублей, сообщает РБК.

Экс-гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов пояснял, что смарт-ружье должно привлечь новое поколение. «Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. <...> Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — заявил Тарасов.

Образец серийной модели смарт-ружья концерн продемонстрирует на международном форуме «Армия-2021». Форум проходит с 22 по 28 августа на базе подмосковного выставочного центра «Патриот».

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