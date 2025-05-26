«Калевалу» в пересказе для детей выпустили в Карелии

Переводчиком четвертого издания стала Александра Любарская.

Издательство «Периодика» выпустило четвертое издание "Калевалы", рассказали в Миннаце Карелии.

Автор издания, известная карельская фольклористка и переводчица Александра Любарская. Она адаптировала сложное эпическое повествование для юного читателя. Иллюстрации выполнил петрозаводский художник Дмитрий Дмитриев.

Эпическая поэма «Калевала» сегодня – один из самых знаменитых литературных памятников древней карельской рунопевческой традиции. Среди главных тем поэмы – сотворение мира, приключения и подвиги эпических героев – Вяйнямёйнена, Илмаринена, Лемминкяйнена, отношения между народами Калевалы и северной Похьёлы.

Четвертый тираж «Калевалы» вышел тиражом 1000 экземпляров и поступил в продажу.