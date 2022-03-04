Калининград со всей Россией свяжет паром «Маршал Рокоссовский»

Морское судно в любую погоду сможет доставлять грузы в самый западный регион страны.

Новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» отправится в Калининградскую область. Он будет доставлять в самый западный город России стройматериалы и другие товары, необходимые для бесперебойной работы компаний и предприятий.

«Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной, а это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей», — заявил Владимир Путин во время торжественной церемонии поднятия флага на пароме.

Паром будет выходить из российских территориальных вод в нейтральные и у порта Балтийск вновь заходит в российские. Весь путь займет 36 часов. Благодаря «Маршалу Рокоссовскому» объем грузоперевозок на линии «Усть-Луга — Балтийск» вырастет более чем в полтора раза — до 2 миллионов тонн.

«Ждем его полностью груженым под нужды Калининградской области уже в ночь с субботы на воскресенье. Он к нам приходит в порт Балтийска. Начнет разгрузку в воскресенье», — сказал губернатор Калининградской области Антона Алиханов.

«Маршал Рокоссовский» — первый в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Он может работать на природном газе или дизельном топливе и перевозить до 80 вагонов или 78 машин. Новый паром сможет выходить в море в сложных погодных условиях, а зимой без сопровождения ледокола.