Кальмары с вином, наушники и шоколад стали добычей нечестных посетителей магазинов в Карелии

В МВД Карелии рассказали о кражах в магазинах.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в крупном торговом центре. Работники магазина бытовой техники, просмотрев запись камеры видеонаблюдения, выявили факт хищения беспроводных наушников стоимостью более 11 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 39-летний горожанин. Похищенное имущество он сбыл.

Житель Костомукши 1980 года рождения стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался похитить из магазина три плитки шоколада стоимостью без малого 900 рублей. Его действия были пресечены работниками заведения. Так как ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение, теперь он ответит перед законом в рамках уголовного законодательства за попытку кражи.

В Пудоже продавцы пытались остановить недобросовестного покупателя, который пронес мимо кассы бутылку вина и четыре упаковки кальмаров. Ему удалось убежать, однако впоследствии местонахождение 18-летнего подозреваемого было установлено сотрудниками уголовного розыска. Ему грозит уголовное наказание.