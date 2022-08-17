890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Синоптики сообщили о возвращении теплой погоды в Карелию
Сегодня 13:17
Жители восьми районов Петрозаводска останутся без горячей воды перед 1 сентября
Сегодня 13:16
Известный бренд спортивной одежды возвращается в Россию
22.08.2022 20:30

Кальмары с вином, наушники и шоколад стали добычей нечестных посетителей магазинов в Карелии

Новости. Криминал
18:20, 23 Августа 2022
фото: © Сергей Смирнов / ТАСС, архив

Новости партнеров

В МВД Карелии рассказали о кражах в магазинах.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в крупном торговом центре. Работники магазина бытовой техники, просмотрев запись камеры видеонаблюдения, выявили факт хищения беспроводных наушников стоимостью более 11 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 39-летний горожанин. Похищенное имущество он сбыл.

Житель Костомукши 1980 года рождения стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался похитить из магазина три плитки шоколада стоимостью без малого 900 рублей. Его действия были пресечены работниками заведения. Так как ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение, теперь он ответит перед законом в рамках уголовного законодательства за попытку кражи.

В Пудоже продавцы пытались остановить недобросовестного покупателя, который пронес мимо кассы бутылку вина и четыре упаковки кальмаров. Ему удалось убежать, однако впоследствии местонахождение 18-летнего подозреваемого было установлено сотрудниками уголовного розыска. Ему грозит уголовное наказание.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.