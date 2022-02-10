«Камаз» встал «на дыбы» на дороге в Петрозаводске (ФОТО)

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

В столице Карелии грузовой автомобиль поднялся на задние колеса после того, как у него из кузова съехал груз.

Дорожное происшествие произошло в районе Сулажгорского переезда в Петрозаводске. Об этом информирует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

У грузового автомобиля «Камаз» из кузова съехал груз. Из-за этого машина поднялась на задние колеса.

Автор поста в соцсети отметил, что в момент происшествия была перекрыта дорога.

Ранее сообщалось, как грузовик протаранил легковушку на одной из улиц Петрозаводска