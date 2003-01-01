Каменную икону Николая Чудотворца установили в городе Сортавала

Икону Николая Чудотворца установили на набережной в Сортавале.
Икону установили сегодня. Об этом рассказал глава Сортавальского округа Сергей Крупин.
- Отсюда отправляются многочисленные путешественники на о. Валаам, а Святитель Николай Чудотворец является покровителем моряков и путешественников, - отметил Крупин.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что икона - подарок меценатов. Событие произошло в рамках подготовки к 800-летию крещению карелов, которое будут отмечать в 2027 году.
Также в рамках подоготовки к круглой дате начали реконструкцию Дома горного начальника в Петрозаводске, создают духовно-просветительские центры в Суоярви и Сортавале, ремонтируют Куркиёкский краеведческий музей, приступают к строительству культурного центра в Лахденпохье.