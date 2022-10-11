Камера заповедника в Карелии засняла бегущих по берегу озера медвежат (ВИДЕО)

Животные попали в объектив камеры на берегу Каменного озера в костомукшском заповеднике.

Одна из видеокамер заповедника «Костомукшский» засняла медвежат, бегущих по берегу Каменного озера.



«Сейчас медвежата уже впали в спячку, а совсем недавно они пушистыми колобками беззаботно носились наперегонки по берегу озера Каменного. Только ветки и шишки разлетались из-под лап», - написали сотрудники заповедника.



Напомним, ранее в объектив камеры заповедника попалась лосиха с прекрасным аппетитом.