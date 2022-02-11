Камеры хранения с «голосом» появились в аэропорту Петрозаводска

В аэропорту «Петрозаводск» установлены новые автоматические камеры хранения с меню на разных языках.

Камеры хранения появились в зале регистрации пассажирского терминала аэропорта. В стандартной ячейке можно разместить багаж и ручную кладь размером 50 см в ширину, 78 см в глубину и 60 см в высоту. Размеры увеличенной ячейки для негабаритного багажа — 60 см в ширину, 78 см в глубину и 91 см в высоту, рассказали в Минтрансе Карелии.

Пассажирам доступны наличная и безналичная формы оплаты. Предлагается посуточная и почасовая тарификация.

Помимо прочего, камеры хранения оснащены голосовым сопровождением и меню на русском, английском и немецком языках.

Ранее сообщалось аэропорт «Петрозаводск» получил сертификат по авиационной безопасности сроком на три года.