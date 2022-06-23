Камеры наблюдения могут появиться в одном из парков Петрозаводска

Камеры видеонаблюдения планируют установить в парке Удега на Птицефабрике, сообщают в мэрии Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска обратится к интернет-провайдерам с предложением установить в парке Удега камеры видеонаблюдения. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.
Необходимость в установке камер в парке возникла после того, как злоумышленники повредили там ограждение и сломали качели.
Парк Удега на Птицефабрике был отремонтирован по программе поддержки местных инициатив в 2019 году.
Ранее сообщалось, как торжественное открытие парка Удега состоялось в карельской столице.
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