Камеры наблюдения могут появиться в одном из парков Петрозаводска

Камеры видеонаблюдения планируют установить в парке Удега на Птицефабрике, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска обратится к интернет-провайдерам с предложением установить в парке Удега камеры видеонаблюдения. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Необходимость в установке камер в парке возникла после того, как злоумышленники повредили там ограждение и сломали качели.

Парк Удега на Птицефабрике был отремонтирован по программе поддержки местных инициатив в 2019 году.

Ранее сообщалось, как торжественное открытие парка Удега состоялось в карельской столице.