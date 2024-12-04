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Камеры умных домофонов помогли предотвратить преступление в Петрозаводске

Новости. Общество
08:50, 05 Декабря 2024
фото: © Скриншот из фильма «Домофон»

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В социальных сетях «Ситилинк» рассказал, чем хороши умные домофоны.

В паблике «Моя Древлянка | Сообщество жителей» компания «Ситилинк» поделилась свежим примером того, как умные домофоны помогают обеспечивать безопасность жителей. На одном из домов на Древлянке камера зафиксировала подозрительного мужчину, который пытался совершить противоправные действия.

«Это не первый случай, когда домофонные камеры снимают нарушителей спокойствия», — отметили в «Ситилинке». — «Так, в начале года на запись попала девушка-„трафаретчица“, которая наносила на стены домов контакты для покупки наркотиков. Девушку удалось задержать. А в 2022 году в Петрозаводске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, его тоже запечатлела камера домофона».

Несмотря на это, многие жители продолжают высказывать недовольство умными домофонами, предпочитая старые аналоговые устройства. Компания «Ситилинк» призвала жителей пересмотреть свою позицию.

«„Ситилинк“ готов к конструктивному диалогу, готов улучшать сервис и идти навстречу жильцам», — подчеркнули в компании.

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