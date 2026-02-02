Камеры устанавливают на Кукковском мосту в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжают монтировать систему видеонаблюдения на мостах и путепроводах.
Камеры уже работают на понтонном мосту в Соломенном, а также на Красноармейском мосту, уточнили в мэрии.
— Сейчас специалисты монтируют их на Комсомольском путепроводе. На следующей неделе начнем монтаж на Кукковском мосту, который связывает Древлянку и Кукковку, - рассказали в мэрии.
Эти меры повысят антитеррористическую защищенность объектов, считают чиновники, а кроме того, позволят следить за потоком машин и фиксировать нарушения. Доступ к камерам будут иметь лишь специалисты Администрации и силовые ведомства. Они будут видеть не только то, что происходит на проезжих частях, но и следить за происходящим под сооружениями.
Напомним, ранее сообщалось, что системы видеонаблюдения установят на Соломенском, Красноармейском, Кукковском мостах, Комсомольском путепроводе.