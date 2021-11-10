Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть преступление в спортивном магазине в Петрозаводске

Петрозаводчанка украла свитер и футболку и стала фигуранткой уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился представитель спортивного магазина. Он рассказал, что неизвестная похитила футболку и свитер общей стоимостью 7 900 рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 32-летняя ранее судимая за совершение аналогичных преступлений петрозаводчанка. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что украденные вещи продала,а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина сдал в металлолом украденную наковальню.