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Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть преступление в спортивном магазине в Петрозаводске

Новости. Криминал
18:20, 10 Ноября 2021
фото: © gettyimages.com

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Петрозаводчанка украла свитер и футболку и стала фигуранткой уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился представитель спортивного магазина. Он рассказал, что неизвестная похитила футболку и свитер общей стоимостью 7 900 рублей. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 32-летняя ранее судимая за совершение аналогичных преступлений петрозаводчанка. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что украденные вещи продала,а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии мужчина сдал в металлолом украденную наковальню.

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Комментарии

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ото
2021-11-10 19:31:16
Порка всегда хорошо помогает и преступлений будет меньше. Либералы против. :)
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