Камнеобработчики из Карелии представили уникальный продукт на российском форуме

На форуме «Россия — спортивная держава» представили камень для керлинга, рассказал Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле, 19 октября на форуме «Россия — спортивная держава» наши камнеобработчики представили уникальный карельский продукт — камень для керлинга.



«Раньше такие камни производили только в Канаде, причем из шотладского гранита. Теперь у российских спортсменов появятся свои — их будут делать из гранита, добытого в Питкярантском районе и обработанного в технопарке «Южная промзона». Напомню, у нас уникальный, первый в России технопарк по камнеобработке, который удалось создать благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», — отметил губернатор.



«Рад, что Федерация керлинга поддержала наши начинания», — подчеркнул руководитель региона. По его словам, теперь предстоит протестировать образцы.

«После сертификации мы готовы выходить на масштабное производство. Председатель ассоциации карельских камнеобработчиков Дмитрий Фабрикантов уверяет, что и компетенций, и материала у нас более чем достаточно — камнями для керлинга обеспечим все российские команды», — заключил Артур Парфенчиков.