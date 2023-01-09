Камневоз смял легковой автомобиль на загруженной улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткая авария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла на улице Лыжной.

Сегодня, 9 января, в 17.45 в районе дома №18 по улице Лыжной камневоз врезался в легковой автомобиль. Авария произошла, когда автомобиль «ВАЗ», сдвигаясь по Лыжной к улице Правды, поворачивал налево. В этот момент легковушку протаранил большегруз, двигавшийся к перекрестку улиц Лыжная и Ровио. Камневоз протащил «ВАЗ», который откатился к обочине дороги.

Машина получила серьезные повреждения. Информация о пострадавших выясняется.

На месте работают экипаж ГИБДД, сотрудники МЧС и скорая помощь.

Из-за аварии на Кукковке образовалась пробка.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Сампо». Видео выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».