Камни для керлинга из Карелии будут продаваться на мировом рынке

По словам президента федерации Керлинга, карельский гранит не уступает шотландскому.

Изготовленные в России камни для игры в керлинг будут продаваться на мировом рынке. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что камни будут производиться в Карелии.

«Мы уже начали выпуск камней, сейчас проходит их тестирование, — сказал Свищев. — У нас отличный гранит, из которого, убежден, будут произведены лучшие камни для керлинга. По характеристикам наш гранит ничем не уступает шотландскому. Также наши камни выйдут и на мировой рынок, составят конкуренцию».

Ранее о начале производства в Карелии камней для керлинга заявил глава республики.