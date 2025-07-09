Канадка дважды прилетела в Россию, чтобы отдать почти 20 миллионов рублей мошенникам

Пенсионерка стала жертвой неизвестных, напугавших ее в другой стране.

Жительницу Канады достали телефонные мошенники, заставив ее отдать 19.5 миллиона рублей. Чтобы сделать это, она дважды поехала в Россию, пишет тг-канал Mash.

Женщина проживала в городе Ричмонд-Хилл с 2010 года. В 2024 году 71-летней Ольге позвонили якобы «сотрудники ФСБ» и сообщили, что на её имя открыты банковские счета, которые спонсируют В. У. Деньги, от греха подальше, следовало передать в «казначейство ФСБ» для временного хранения.

В феврале 2025 года приехала в Россию, сняла в банке 19.5 миллиона рублей и передала в Люберцах невысокому мужчине 35 лет.

Потом она уехала обратно в Канаду, но лжесотрудники продолжали названивать. В июне Ольга вновь приехала в Москву и рассказала всё сыну.

В настоящее время мошенников ищет полиция.