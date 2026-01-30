С 28 января канадские визовые центры в России прекратили прием документов для оформления виз.
Объявление размещено на сайте правительства Канады, пишерт РБК.
— С 28 января 2026 года визовые центры в России больше не принимают паспорта и другие документы, — говорится в сообщении.
По каким причинам закрылись пункты — не уточняется. Правительство страны предложило россиянам для оформления визы выбрать другой визовый центр, который находится за пределами России.
Ранее визу можно было оформить в шести центрах — в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.
Ранее США приостановили выдачу иммиграционных виз для граждан России.