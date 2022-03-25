Канализационные воды месяц заливают участок жительницы Петрозаводска — течь никто не устраняет (ФОТО)

Жители Сайнаволока месяц обрывают телефоны городских коммунальных служб, чтобы вызвать специалистов для устранения течи из канализационного колодца, но все отмахиваются, а вода продолжает подтапливать участки.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Сайнаволока — отдаленного микрорайона Петрозаводска — и сообщила, что у дома № 16 по Четвертому родниковому переулку из канализационного колодца месяц течет вода.

«Вода месяц стекает к забору нашего участка, там уже образовалось озеро, — рассказала жительница Сайнаволока. — Я боюсь, что, когда придет оттепель, мы просто утонем в этих канализационных водах».

По словам автора обращения, она звонила уже и в ЕДДС, и в Водоканал, но помощи ни откуда не пришло.

Как журналистам редакции объяснили в Водоканале, сети Сайнаволока им не принадлежат, за них отвечают другие организации: более точную информацию можно получить в администрации Петрозаводска, так как Сайнаволок — это городская территория.

ЕДДС также рассказал, что лишь передает полученные жалобы в организации и не отвечает за устранение аварий. В данном случае вся информация о течи из колодца в Сайнаволоке, по словам диспетчера ЕДДС, передавалась в Водоканал.

Получился замкнутый круг, пострадавшими остались жители Сайнаволока.